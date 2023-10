Garcia torna a Castel Volturno, ad accoglierlo un clima surreale: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica riporta le ultime indiscrezioni in merito al futuro della panchina del Napoli. Al momento c'è una certezza, non ci sarà Antonio Conte a guidarla al posto di Garcia. In questi minuti il presidente sta cercando di capire se attivare o meno immediatamente il piano B. Intanto oggi Garcia è tornato ad allenare la squadra a Castel Volturno:

"Per il momento resta dunque Garcia, in attesa di altri sviluppi. Occhiali da sole molto scuri, cappellino da baseball e zainetto sulle spalle. Il tecnico francese è ritornato in città dopo i due giorni di vacanza trascorsi in famiglia a Nizza e non ha trovato ad aspettarlo all'aeroporto di Capodichino nessun dirigente o funzionario del Napoli (clicca qui per vedere il video di CalcioNapoli24 dall'aeroporto). Ma monsieur Rudi non si è perso d'animo: ha chiamato un taxi, è passato da casa e alle 17 in punto era a Castel Volturno, per dirigere l'allenamento (senza gli 11 giocatori convocati in Nazionale) in un clima surreale. Del domani per lui non c'è certezza, nonostante la rinuncia di Conte. De Laurentiis sta già lavorando al piano B".