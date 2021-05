Mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis aspetta la Champions per la sua prossima mossa.

Galtier al Napoli, Repubblica: è sfumata, firma col Nizza

L’avventura di Gattuso sembra ormai al capolinea, con Allegri in cima alla lista delle sue preferenze. Spalletti e Simone Inzaghi restano in corsa, Galtier no. Secondo Repubblica il tecnico del Lille ha deciso di restare in Francia anche nella prossima stagione: è a un passo dalla firma con il Nizza.