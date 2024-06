Gaetano verso l'addio? Kiss Kiss Napoli: via a titolo definitivo, tre club di Serie A sul centrocampista

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gianluca Gaetano? Dopo i vari prestiti, lo scorso anno non ha avuto tantissimo spazio. Andrà via a titolo definitivo, credo sia il volere anche del suo procuratore: il Cagliari lo rivorrebbe dopo il prestito di metà stagione, poi ci sarebbe il Parma di Fabio Pecchia e la Fiorentina. La notizia è che se va via, il Napoli lo cederebbe a titolo definitivo e non più in prestito”