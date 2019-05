Futuro Gaetano, Tuttosport: "Juve Stabia o Cosenza in B con Tutino verso Lecce, ma occhio all'ipotesi Bari di De Laurentiis"

Calciomercato Napoli / Futuro Gaetano - Il futuro di Gianluca Gaetano è tutto da scrivere, ma certamente di grandi aspettative. Era dai tempi di Lorenzo Insigne che il settore giovanile azzurro non sfornava un talento come il classe 200, poliedrico attaccante esploso nelle ultime due annate di Primavera. Originario della vicina Cimitile, Gaetano ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Napoli e la scorsa settimana ha esordito in Serie A.

Un debutto triste, lo ricordiamo, mentre scompariva l'amata nonna per un colpo al cuore. Il Napoli si è stretto intorno a lui, ma intanto ha già deciso il suo futuro nel prossimo calciomercato. A rivelarlo è l'edizione odierna di Tuttosport:

"Con ogni probabilità la prossima stagione verrà mandato a farsi le ossa in Serie B, sempre che non venga dirottato in C alla società satelllite del Bari, guidata dal figlio di De Laurentiis. Ma chi conosce bene il ragazzo, assicura che sarebbe già pronto per la B. In B fa gola, e per ora si sono fatti avanti almeno due club: la neo promossa Juve Stabia, che garantirebbe al ragazzo di restare praticamente a casa, e soprattutto il Cosenza. Il club calabrese è in ottimi rapporti col Napoli che ha mandato in rossoblù a maturare Gennaro Tutino, bomberino ora pronto al salto in Serie A (potrebbe accasarsi al Lecce). Il Cosenza vorrebbe sostituirlo con Gaetano, con l’ambizione di fare un campionato che vada oltre la salvezza tranquilla di quest’anno".