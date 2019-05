Gaetano, l'agente: "E' pronto per la Serie A, ma deve giocare. Piace già ad alcuni club"

Giulio Dini, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Conosco Gianluca, ha consapevolezza dei propri mezzi. E' sereno. Quando scende in campo va a giocare, non pensa a dove si trova.

Meno male che in Italia siamo arrivati a buttare dentro i talenti giovani. Si stanno accorgendo che ci sono dei campioni anche tra i giovani.

Gianluca ha i mezzi tecnici e la testa per fare un bel percorso.

Poi quanto sarà grande il percorso non lo so, sarà lui a stabilirlo.

Futuro? Ha bisogno di giocare, meglio darlo in prestito ad una squadra più piccola per misurarsi il più possibile. Serie A o B? E' un talento che deve giocare, possibilmente con quelli bravi. Il target si vedrà, prima bisogna capire se si trova questa dimensione con spazio in rosa. Ci sono già alcuni club di A che lo stimano".