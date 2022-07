Gaetano-Cremonese, clamoroso ritorno? Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club grigiorosso ha ricevuto buone notizie in tal senso da Castel Volturno. Secondo la rosea, infatti, il Napoli calcio pare abbia deciso di mandare il giocatore a fare un altro anno di esperienza in un’altra squadra. Gaetano ha espresso il desiderio di poter provare la Serie A con la Cremonese e questa potrebbe essere la sua quarta stagione in grigiorosso