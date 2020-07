Gabriel-Napoli, CorSport: dovrebbe essere lui l'erede di Koulibaly, arriveranno presto gli estimatori di Kalidou sul mercato

Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen non ha fretta, il suo blitz a Napoli è stato più che sufficiente per restare incantato, ma adesso non è una semplice questione di panorami mozzafiato e di profumi inebrianti. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda di mercato tra Napoli e Lille:

“Hanno cominciato a chiacchierare prima dell’uno e poi dell’altro, poi di entrambi: perché insieme ad Osimhen, a De Laurentiis interessa anche Gabriel Magalhães, difensore centrale brasiliano che dovrebbe (e potrebbe) rappresentare l’erede di Koulibaly. Il Napoli spera di poter combinare il colpo Osimhen con quello di Gabriel: Milik ha voglia di andar via, Koulibaly ha in giro tanti estimatori che spunteranno all’alba del mercato”