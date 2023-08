Gabri Veiga sempre più vicino al Napoli. E' questa la notizia che nel corso del week end si è fatta sempre più insistente in casa azzurra. Il centrocampista spagnolo ha giocato ieri solo una ventina di minuti nella gara persa 2-0 dal Celta Vigo in casa contro l'Osasuna. A fine partita poi, lui e la sua ragazza Carla hanno fatto questa foto a bordo campo con lo stadio vuoto insieme alla loro figlia. Che sia una foto d'addio? Clicca su foto allegate per vedere: