Notizie Calcio Napoli - “Napoli e Celta Vigo in contatto anche oggi per discutere le questioni legate all’affare Gabri Veiga. Tutte le parti lavorano per trovare una soluzione finale il prima possibile, poiché il giocatore non ha ancora viaggiato per le visite mediche dopo i cambiamenti nelle condizioni dell'accordo”.

E’ quanto annuncia il collega Fabrizio Romano, esperto di mercato, dopo la brusca frenata della ultime ore. Filtra ottimismo, quindi, sul nuovo acquisto partenopeo.