Da Vigo - Napoli primo club a presentare offerta ufficiale per Gabri Veiga: spunta la promessa del presidente

Notizie Napoli calcio. Quello di Gabri Veiga è il nome caldo per il centrocampo del Napoli: la giovane stella del Celta Vigo è in cima alla lista dello staff mercato degli azzurri in caso di addio a Piotr Zielinski.

Gabri Veiga-Napoli, ultimi aggiornamenti

Come riportato dai colleghi spagnoli di Faro de Vigo, il Napoli ha deciso di rompere gli indugi ed è stata la prima squadra a formulare un'offerta ufficiale scritta per Gabri Veiga. La cifra stanziata dal club di De Laurentiis non basta però a far vacillare gli spagnoli, che vantano un accordo con il calciatore fino al 2026.

Inoltre il presidente del Celta Vigo, Carlos Mourino, ha persino promesso ai tifosi della squadra che la cessione di Veiga avverrà solo ed esclusivamente con il pagamento dei 40 milioni della clausola rescissoria: il Napoli non molla ed è pronto ad un nuovo assalto per il prodigio iberico.