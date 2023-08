Gabri Veiga-Napoli, frenata a causa di Pini Zahavi: bonus alla firma e maxi commissione, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Indispettito De Laurentiis nelle scorse ore, proprio riguardo Gabri Veiga che nella serata di ieri abbiamo scoperto flirtare con l'Al-Ahli mentre il Napoli cercava di risolvere i problemi dell'affare. Con De Laurentiis, scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che aveva "la grande tentazione di mandare tutto all'aria"

Il motivo della frenata nell'affare? Lo spiega il quotidiano:

"Le richieste del bonus alla firma sono un altro aspetto che non aiutano al raggiungimento del traguardo. Malcostume dilagante. Ma così va il mondo. Il Napoli non è contrario, ma vuole che i compensi ai manager siano a carico di chi cede".

C'entra quindi Pini Zahavi, uno degli intermediari:

"L'intesa tra il Napoli e il Celta c'è sul prezzo del cartellino, ma traballa per via di chi debba versare agli agenti un'ulteriore commissione per l'affare. Più o meno: 1,3 milioni di euro. E alla fine, definita anche la percentuale di rivendita (il Napoli ha puntato i piedi sul 5 per cento e il Celta ha accettato dopo aver provato ad alzare il tiro)".