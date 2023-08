Sky - Fatta per Gabri Veiga al Napoli, ora dettagli burocratici e visite mediche: le cifre

Calciomercato Napoli. Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga. Il talentuoso centrocampista spagnolo sarà dunque un nuovo rinforzo per il centrocampo di Rudi Garcia ed è atteso il suo arrivo in Italia.

Gabri Veiga al Napoli, cifre e dettagli

Ulteriori conferme sul buon esito della trattativa arrivano anche da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport. Ecco quanto scritto sull'accordo Napoli-Gabri Veiga:

Dopo aver trovato l'intesa sulla cifra, resta adesso solamente da formalizzare nei prossimi giorni con dettagli burocratici e visite mediche, prima che il club campione d'Italia possa annunciare l'acquisto. Alla fine, l'accordo tra Celta e Napoli è stato raggiunto in seguito all'offerta da 30 milioni più 6 di bonus fatta dal club di De Laurentiis. Restano così gli ultimi dettagli da formalizzare, prima di vedere il centrocampista classe 2002 vestire la maglia azzurra.