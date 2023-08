Dalla Spagna - Napoli pronto a chiudere per Gabri Veiga! Niente clausola, spunta percentuale su rivendita: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga è sempre più vicino al Napoli: il giovane talento spagnolo sarà il grande colpo del centrocampo azzurro, con il patron De Laurentiis che sta limando gli ultimi dettagli con il Celta Vigo.

Della trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga ne hanno parlato i colleghi spagnoli di Relevo, riportando importanti aggiornamenti:

"Celta e Napoli stanno per chiudere un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giovane centrocampista, una delle rivelazioni dell'ultimo campionato e che quest'estate è stato nel mirino di molte squadre.

Il Napoli non pagherà l’intero ammontare della clausola, fissata a 40 milioni, ma si avvicinerà a quella cifra con bonus che scatteranno al verificarsi di determinate condizioni. Secondo gli spagnoli al Celta Vigo potrebbe essere riconosciuta anche una percentuale sulla futura rivendita che dovrebbe essere del 10%. Le parti vogliono accelerare per permettere a Gabri Veiga di essere in Italia già ad inizio settimana per effettuare le visite mediche ed unirsi alla nuova squadra".