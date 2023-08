Dalla Spagna - Anche il Liverpool su Gabri Veiga, ma l'offerta è inferiore a quella del Napoli: le cifre

Notizie Napoli calcio. Con l'addio di Zielinski ormai sempre più vicino, il Napoli cerca un colpo ad effetto per il centrocampo. In cima alla lista dello staff mercato degli azzurri c'è il giovane talento Gabri Veiga del Celta Vigo.

Gabri Veiga-Napoli, le ultime

Su Gabri Veiga non c'è solamente il Napoli, come riportato da Deportes COPE Galícia: la scorsa settimana il Celta ha infatti rifiutato 25 milioni di euro dal Liverpool. Il Napoli, aggiungono dalla Spagna, cerca di superare la concorrenza (oltre al Liverpool ci sono anche club come Real Madrid e Manchester City) ed in questo momento,quella degli azzurri è l'unica opzione sul tavolo sotto forma di trattativa.