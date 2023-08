Gabri Veiga ad un passo! Gazzetta: si discutono formule pagamento, lo spagnolo è impaziente

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista potrebbe a breve lasciare il Celta Vigo ed è in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga-Napoli, le ultime

Aggiornamenti importanti sulla trattativa Napoli-Gabri Veiga sono stati riportati dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Su Gabri Veiga, Celta Vigo e Napoli discutono più sulle forme di pagamento con un ammontare che, attraverso i bonus, potrà arrivare a quaranta milioni. Insomma l’ingaggio del talentuoso spagnolo al Napoli appare sempre più imminente, Ma siccome l’affare non è completamente chiuso ancora bisogna aspettare, anche se il più impaziente è proprio il centrocampista galiziano che ha detto sì a De Laurentiis ed è pronto a firmare un quinquennale che lo porterà a guadagnare anche 2 milioni di euro netti a stagione, progressivamente.