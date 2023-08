Dalla Spagna - Gabri Veiga ad un passo dal Napoli, domani saluterà il Celta Vigo: i dettagli

Calciomercato Napoli. Gabri Veiga è sempre più vicino al Napoli di Rudi Garcia: il centrocampista classe 2002 è il prescelto del presidente De Laurentiis per rinforzare la mediana azzurra, a prescindere dal futuro di Piotr Zielinski.

Gabri Veiga-Napoli, le ultime

Di Gabri Veiga ne ha parlato anche Rafa Benitez, che lo ha convocato per l'esordio stagionale in Liga del Celta Vigo contro l'Osasuna (in programma domani). Secondo quanto riportato dai colleghi di Relevo, sarà l'ultima apparizione di Gabri Veiga allo stadio "Balaidos" che saluterà così i tifosi galiziani prima della partenza per l'Italia.

Napoli e Celta Vigo stanno trattando gli ultimi dettagli della trattativa, che vedrà gli azzurri versare una cifra leggermente inferiore alla clausola rescissoria di 40 milioni chiesta inizialmente dagli spagnoli: di fatto in Galizia si parla di accordo praticamente già fatto per Gabri Veiga all'ombra del Vesuvio.