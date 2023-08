Gabri Veiga-Napoli, Benitez ha mandato un messaggio chiaro! Tifosi pronti a salutarlo, da Vigo spingono per chiudere

Calciomercato Napoli - In Spagna hanno “avvicinato” molto il centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga al Napoli, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“Benitez è stato chiaro in conferenza stampa: «L’interesse per lui è reale. Per noi l’ideale sarebbe risolvere la situazione». Tradotto: da Vigo spingono per chiudere al più presto l’affare anche per una cifra leggermente inferiore a 40 milioni di euro (34- 35). I tifosi sono pronti a salutare oggi Gabri – è stato convocato contro l’Osasuna – prima del suo trasferimento in Italia”