Gabri Veiga-Napoli, c'è l'accordo! Le cifre e la nuova offerta per convincere il Celta Vigo

Notizie Napoli calcio. Quello di Gabri Veiga è il nome caldo per il centrocampo del Napoli: la giovane stella del Celta Vigo è in cima alla lista dello staff mercato degli azzurri in caso di addio a Piotr Zielinski.

Napoli su Gabri Veiga, gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, il Napoli ha trovato l'accordo economico con Gabri Veiga: c'è un accordo di massima per un quinquiennale da oltre 2 milioni di euro netti a stagione, con il calciatore che spinge per trasferirsi in Italia.

Adesso resta da convincere il Celta Vigo che chiede i 40 milioni della clausola rescissoria per cedere il promettente centrocampista ed ha rifiutato le prime due offerte presentate da Aurelio De Laurentiis, di 25 e 30 milioni di euro complessivi. Nei prossimi giorni il club galiziano riceverà una nuova proposta di 35 milioni più bonus, molto vicina alla clausola rescissoria di 40 milioni di euro.