Gabri Veiga in Arabia fino al 2026: l'Al Ahli non si opporrà ad un addio anticipato

Ultimissime di calciomercato sul trasferimento di Gabri Veiga in Arabia Saudita. Il giocatore ha firmato fino al 2026 con l'Al Ahli che he beffato il Napoli. Secondo quanto riportato da Marca il club saudita lascerà andare il giocatore anche prima della fine del contratto se farà richiesta di tornare in Europa.