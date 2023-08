Gabri Veiga ha accettato il Napoli, Romano annuncia: "Offerti 33 milioni al Celta Vigo, contatti in corso"

Calciomercato Napoli. Con il futuro di Zielinski in bilico, il Napoli è tornato alla carica per Gabri Veiga: il giovane centrocampista del Celta Vigo è seguito con attenzione dallo scout azzurro che sta forzando la mano per provare a chiudere la trattativa.

Gabri Veiga-Napoli, l'offerta

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato importanti aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Celta Vigo per Gabri Veiga:

Il Napoli ha inviato una nuova offerta formale al Celta Vigo per Gabri Veiga. L'offerta iniziale era € 30 milioni — rifiutata lunedì. Il Napoli è andato più in alto fino a € 32/33m con aggiunte. Ancora nessun via libera dal Celta, ma i colloqui continuano. Gabri Veiga ha già accettato il Napoli.