Da Vigo - Il Napoli prova ad aggirare la clausola di Gabri Veiga: il piano per convincere il Celta

Calciomercato Napoli. Con il futuro di Zielinski in bilico, il Napoli è tornato alla carica per Gabri Veiga: il giovane centrocampista del Celta Vigo è seguito con attenzione dallo scout azzurro che sta forzando la mano per provare a chiudere la trattativa.

Napoli su Gabri Veiga, il piano del club azzurro

Il Celta Vigo per Gabri Veiga chiede l'ammontare della clausola rescissoria, 40 milioni di euro, ma secondo La Voz de Galicia - quotidiano molto vicine alle vicende del Celta - il Napoli sarebbe pronto ad investire una cifra di poco inferiore al valore della clausola, aggiungendoci però una contropartita tecnica.