Gabri Veiga-Al Ahli, beffa storica: anche CalcioNapoli24 aveva già pronta la clip sulla sua vita | VIDEO

Calciomercato SSC Napoli - Davvero inaspettato, l'epilogo dell'affare Gabri Veiga: a 21 anni, ad un passo dal Napoli campione d'Italia e in prima fascia in Champions League, ha scelto la Saudi League e l'Al-Ahli.

Era tutto fatto col Napoli, da risolvere solo gli ultimi dettagli economici con le richieste avanzate dal suo entourage, fra bonus alla firma e commissioni per Pini Zahavi. Ma l'accordo col Celta era ormai cosa fatta: 30 milioni più 5-6 di bonus. E noi di CalcioNapoli24, come già accaduto con Nathan e Cajuste, avevamo preparato per i nostri utenti, grazie al lavoro del Team Social, un approfondimento minuzioso sulla vita del giovane galiziano, con tante curiosità e aneddoti.

Per chi volesse comunque scoprire di più sulla vita del calciatore nato a O Porriño, in Spagna, il 27 maggio 2002, ecco il video di CN24: