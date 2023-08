Napoli - Gabri Veiga arrivato in Arabia Saudita: pochissimi tifosi ad accogliere il giovane talento spagnolo che era finito nel mirino del Napoli. Il centrocampista ex Celta Vigo ormai è stato ad un passo dal club azzurro e poi è saltato tutto per dei dettagli che non si sono trovati tra il Napoli e gli agenti del giocatore che hanno poi spinto per approdare in Arabia.