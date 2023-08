Gabri Veiga all'Al-Ahli senza clausola: la verità sulla frenata col Napoli e l'ingaggio choc che lo attende, visite mediche prenotate

Calciomercato SSC Napoli - Arrivano ulteriori dettagli da Fabrizio Romano sul mancato accordo col Napoli e l'affare Gabri Veiga-Al Ahli. Perché gli arabi non pagheranno la clausola rescissoria: hanno trovato l'accordo col Celta Vigo, accordo che il Napoli inizialmente aveva trovato con il club spagnolo e poi è saltato nello scorso weekend.

Adesso Gabri Veiga è ad un passo dall'Al-Ahli, con uno stipendio ben più alto dei poco più di 2 milioni a stagione che aveva offerto il Napoli (e per cui c'era accordo, con l'unico intoppo legato al bonus alla firma e alla commissione da 1,3 milioni di euro per Pini Zahavi, che secondo gli azzurri doveva esser pagata dal Celta e non dal club partenopeo). Per il centrocampista, è pronto un contratto fino al 2027 a 12,5 milioni netti a stagione. Potrebbe bastare questo a far comprendere la scelta (strana, sicuramente, a 21 anni e con una carriera in Europa brillante davanti) di Gabri Veiga.

Gabri Veiga all'Al Ahli

Ma da Fabrizio Romano arrivano altri dettagli, retroscena su ciò che è successo negli ultimi giorni:

"Venerdì era fatta col Napoli, poi le complicazioni di sabato/domenica, quando hanno provato a cambiare l'accordo e il Celta Vigo ha rifiutato. L'Al Ahli ha chiuso l'affare in 36 ore. Da quello che so, no. Non pagheranno la clausola: hanno trovato un accordo col Celta Vigo".

Intanto, ormai è fatta: "Visite mediche già prenotate per Veiga, accordo pronto ad essere concluso", conclude l'esperto di mercato.