Napoli - Il Napoli ha perso l'occasione di chiudere per Gabri Veiga che era ad un passo e ha poi scelto di andare in Arabia Saudita per firmare con l'Al-Ahli, svelati i motivi da Marca per cui non ha accettato l'offerta del club italiano. Lo spagnolo si è fatto convincere da un ricco contratto di tre anni ma anche dalla possibilità di tornare in Europa appena richiesto. Il club saudita, infatti, non farà resistenza qualora ci fossero per lui offerte interessanti prima del 2026.