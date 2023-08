Gabri Veiga al Napoli, stretta finale: ADL inserisce una percentuale sulla futura rivendita!

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti dalla Spagna per quanto riguarda la trattativa Gabri Veiga! Questa mattina il quotidiano "Faro de Vigo", molto vicino alle vicende del club galiziano, spiega a che punto della trattativa si è arrivati e dà ormai per imminente il trasferimento di Veiga al Napoli. Tuttavia, mancano ancora alcuni dettagli e per chiudere l'operazione entro il 1 settembre - data in cui scade il calciomercato - servirà "un'operazione di alta ingegneria finanziaria".

Gabri Veiga al Napoli

Questo perché Napoli e Celta Vigo vogliono ufficializzare il trasferimento di Gabri Veiga entro la metà della prossima settimana, ma manca ancora un accordo definito sulle cifre del cartellino. Il presidente del Celta Vigo aveva promesso alla piazza che non lo avrebbe venduto per meno di 40 milioni di euro, ma l'offerta di De Laurentiis si è fermata a 35 milioni di euro.

Dunque adesso si tratta per coprire la richiesta del Celta Vigo con soluzioni finanziarie alternative. Secondo la stampa spagnola, la possibilità di inserire una controparte tecnica nella trattativa è venuta meno e adesso si tratta invece sui bonus e sulle percentuali di rivendita.

Percentuale sulla futura rivendita

Si parla infatti della possibilità di inserire nel contratto una percentuale sulla futura rivendita, pari a circa il 5-10% del cartellino, da pagare al Celta Vigo in futuro, se e quando il Napoli rivenderà Gabri Veiga ad un'altra squadra. Importo al quale potrebbero essere aggiunti i bonus "facilmente rispettabili", sui quali però non ci sono maggiori informazioni. In ogni caso, le due squadra devono trovare un accordo nei prossimi giorni e l'operazione si farà.

Gabri Veiga

Commissione all'agente

C'è un dettaglio da non sottovalutare, però, cioè le commissioni che spettano a Pino Zahavi, agente di Gabri Veiga: al procuratore spetta una tariffa importante per il lavoro di intermediazione svolto nella trattativa e anche questo peserà sul conto finale.