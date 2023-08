Gabri Veiga-Al Ahli, arabi pronti a pagare l'intera clausola: ingaggio sei volte superiore al Napoli, cifre shock!

Calciomercato Napoli, clamoroso aggiornamento nel cuore della notte: il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli sarebbe saltato per intromissione del club saduta Al Ahli, che ha corteggiato invano Zielinski per oltre un mese.

Gabri Veiga Al Ahli, le cifre del contratto

Ecco cosa scrive Nicolò Schira, esperto in materia di trasferimenti internazionali, sull'offerta ricevuta dal giovane giocatore galizano:

"Al Ahli pronto a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista del Celta Vigo Gabriel Veiga. Per il giocatore contratto fino al 2027 a 12,5 mln per anno. Il club saudita ha sorpassato il Napoli, che offriva al Celta 36 mln bonlus inclusi e 2,2 mln all'anno al giocatore".