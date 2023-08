"Gabri Veiga in Arabia? Sto impazzendo!" La reazione incredula in diretta fa il giro del web! | VIDEO

Calciomercato SSC Napoli - "Gabri Veiga all'Al-Ahli?", la reazione è davvero sorprendente, in diretta radio in Spagna durante El Partidazo De Cope: "Sto impazzendo", ripetono in studio. La sorpresa ieri sera, leggendo il tweet di Fabrizio Romano. Con la notizia del trasferimento del 21enne Gabri Veiga non più al Napoli, in Europa e in Champions League, bensì in Arabia Saudita.

Gabri Veiga in Arabia: la reazione in diretta

E allora in studio restano qualche secondo in silenzio, sorpresi, poi analizzano: "Allora stanno costruendo un campionato competitivo, non soltanto di 30enni".

