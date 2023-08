Gabri Veiga-Al Ahli, Ancelotti duro in conferenza: "E' un problema, la FIFA dovrebbe bilanciare il mercato"

L'ex allenatore della SSC Napoli, Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichirazioni riguardo al trasferimento di Gabri Veiga in Arabia.

"’Arabia Saudita offre più soldi del calcio europeo, è un dato di fatto. Su quello che sta succedendo, ognuno può fare quello che vuole. È chiaro che le organizzazioni internazionali devono valutare bene questo problema e prendere le decisioni necessarie per bilanciare il mercato. Paura dell’Arabia per i giocatori Real? Credo di no. Il nostro mercato è per ora chiuso. Qualcuno potrebbe cambiare idea, ma non lo so. Non ho paura di questo".