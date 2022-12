Futuro Zielinski e Lozano, TMW - Ecco cos'accadrà la prossima estate: la situazione

Ultime notizie calciomercato - Dopo i rinnovi di Meret, Zerbin e Anguissa, si cerca di capire quale sarà il futuro di Diego Demme, Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Tutti a scadenza 2024, per questo motivo bisogna decidere se rinnovare o lasciarli andar via.

Ci sono tre trattative per il rinnovo col Napoli, a scriverlo è TMW:

Discorso diverso per Diego Demme, Hirving Lozano e Piotr Zielinski, tutti legati al Napoli da un contratto in scadenza nel giugno 2024. Il centrocampista ex Lipsia potrebbe andare via già a gennaio con la giusta offerta, mentre Lozano e Zielinski aspetteranno l'estate per valutare le offerte, a un anno dalla scadenza.