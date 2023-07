Futuro Osimhen, ottimismo in casa Napoli: ADL non cerca il sostituto, ecco quando arriverà a Dimaro

Calciomercato SSC Napoli - Non preoccupa, in casa SSC Napoli, il futuro di Victor Osimhen: pare infatti non si sia parlato di un eventuale sostituto nel summit che c'è stato fra De Laurentiis e Rudi Garcia, con Chiavelli e Micheli, al Britannique.

A raccontare le ultime sul futuro di Osimhen è l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"L’unica vera incognita è legata al futuro di Victor Osimhen, che dipenderà dall’eventuale arrivo di un’offerta irrinunciabile, di cui peraltro per il momento non ci sono tracce. Per questo c’è ottimismo sulla permanenza in maglia azzurra del bomber nigeriano, che a metà della prossima settimana ( tra il 18 e 19 luglio) dovrebbe aggregarsi al gruppo nel ritiro di Dimaro, dopo aver beneficiato di qualche giorno in più di vacanza. Presidente e allenatore non hanno dunque nemmeno parlato dell’arrivo di un nuovo centravanti titolare e si sono concentrati sulle altre trattative da portare a termine".