Futuro Osimhen, CorSport: Victor ha deciso cosa vuole fare, trapela un'idea di ADL

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen? Ci sarebbe una volontà da parte del nigeriano, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Ha scelto da un bel po’: vuole Napoli, possibilmente a condizioni che riflettano il suo status, dando una riverniciata all’ingaggio. E il Napoli vuole Osi. ADL gradirebbe allungare fino al 2027, per non trovarsi nella prossima estate con il cappio alla gola di dover cedere. Un duecentino che gli arabi hanno avvicinato per modo di dire - mai con convinzione, mai con la volontà di far vacillare qualcuno, fosse il Napoli o Osimhen”