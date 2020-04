Futuro Milik, CorSport: Giuntoli fiducioso di confermarlo, lo Schalke insidia Arek! Addio inevitabile in un caso

La situazione del futuro dell'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz MIlik viene raccontata molto brevemente dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"La trattativa per il rinnovo non è giunta al capolinea e continua, avvolta da fiducia reciproca soffiata dal ds Giuntoli («Vogliamo trattenerlo») e dal manager Pantak («Proveremo a trovare una soluzione»). Il club sa che la cessione diventerà inevitabile se entro i termini del mercato estivo non si arriverà a un accordo. La trattativa è rallentata dalla definizione della clausola per l'estero che il Napoli vorrebbe inserire (100 milioni). Nel frattempo una serie di intermediari e di club hanno provato a stuzzicare le fantasie di Milik: su tutti, lo Schalke"