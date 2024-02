Futuro Meret, Rrahmani, Mario Rui in bilico: ecco perchè potrebbero salutare a giugno

Ultime notizie Napoli - Senza la Champions League in casa Napoli sarà ancora una volta rivoluzione. Per Alex Meret, Amir Rrahmani e Mario Rui non è scontata la permanenza a Napoli, ne parla Gazzetta dello Sport.

Futuro Meret, Rrahmani, Mario Rui in bilico

Meret è in scadenza “ma il Napoli eserciterà l’opzione di rinnovo. Però, con Caprile già acquistato l’estate scorsa, anche lui potrebbe salutare”

è in scadenza “ma il Napoli eserciterà l’opzione di rinnovo. Però, con Caprile già acquistato l’estate scorsa, anche lui potrebbe salutare” Rrahmani “ha pagato l’addio di Kim: accanto al coreano sembrava insuperabile, quest’anno vive sulle montagne russe e deve dimostrare di poter essere leader”

“ha pagato l’addio di Kim: accanto al coreano sembrava insuperabile, quest’anno vive sulle montagne russe e deve dimostrare di poter essere leader” Mario Rui leader in campo e nello spogliatoio: “ha rinnovato fino al 2026 ma a 33 anni (a maggio), senza la vetrina Champions, potrebbe anche essere sacrificato in nome di un progetto più incentrato sui giovani”

?