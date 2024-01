Futuro Gaetano, Il Mattino: il Napoli valuta questa soluzione a gennaio

Calciomercato SSC Napoli - Con gli arrivi di Nehuen Perez e Dendoncker si chiuderà il mercato in entrata, mentre in uscita si valuta il futuro di Ostigard e Gaetano.

A proposito del futuro di Gianluca Gaetano, l'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"In uscita c'è da registrare il prestito di Popovic al Monza e la posizione da separato in casa di Zielinski. Il polacco avrebbe rifiutato un paio di offerte di rinnovo del Napoli ed a giugno sembra già destinato all'Inter. Capitolo a parte per Gaetano che potrebbe essere girato in prestito per aumentare il minutaggio".