Ultime calcio - Non solo la Fiorentina di Palladino segue Gianluca Gaetano del Napoli.

Gaetano piace a diversi club di A

Come riporta TMW, infatti, il Cagliari lo rivorrebbe dopo l'ottima seconda parte di stagione vissuta in Sardegna, mentre il Parma di Fabio Pecchia avrebbe messo sul piatto già una prima offerta per convincere i partenopei. Conte, però, ha deciso di valutare tutti i calciatori di proprietà del Napoli durante il ritiro, per poi decidere.