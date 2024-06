Futuro Di Lorenzo, Conte aspetta di incontrarlo di persona! Gli vuole dire una cosa

Calciomercato SSC Napoli - Il vertice tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo ha lasciato due posizioni lontane l’una dall’altra e un messaggio chiaro da parte del club verso il giocatore: nessuna possibilità di cessione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Summit Napoli-Di Lorenzo, la posizione di Conte

Antonio Conte ha ribadito più volte a Mario Giuffredi: no all’addio del capitano, no alla fine della sua avventura in azzurro.