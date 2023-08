Calciomercato Napoli - Tre assenti per Frosinone-Napoli: Kvaratskhelia, Gaetano e Demme. E' quanto si evince dalla lista ufficiale di Rudi Garcia diramata dalla società partenopea. Se per i primi due si tratta di problemi fisici, discorso diverso è invece per il centrocampista italotedesco. In questo caso, infatti, si tratta di una scelta diversa: ovvero che il giocatore è fuori dai piani della società azzurra, nonché in procintio di lasciare il Napoli in questo rush finale di mercato.Â