Tmw - Il Napoli pensa a Freuler come sostituto di Demme: lo scenario

Calciomercato Napoli - Trascorso il Natale, si pensa nuovamente al calciomercato per la sessione invernale per le squadre di Serie A e non solo. Per quanto riguarda il Napoli potrebero esserci sorprese a centrocampo, tutto dipende dal futuro di Diego Demme.

Freuler Napoli, lo scenario

Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime settimane il Napoli ha seguito molti centrocampisti, fra cui Remo Freuler, calciatore di proprietà del Nottingham Forest con un passato all'Atalanta. Lo svizzero è considerato come un profilo adatto a sostituire all'occorrenza Stanislav Lobotka e, in caso di addio di Diego Demme, verrà probabilmente vagliata la sua situazione.