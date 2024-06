Calciomercato Napoli, ultimissime da Niccolò Ceccarini per quanto riguarda l'obiettivo in difesa.

Conte ha individuato in Alessandro Buongiornol'uomo giusto su cui costruire la sua prossima difesa, ma c'è un problema. Il Torino ha già fatto sapere che per meno di 45 milioni di euro Buongiorno non parte: una cifra tutt'altro che banale e alla quale il Napoli sembra non essere disposto a voler arrivare.