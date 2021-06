Florenzi al Napoli? Il Mattino: vuole ritrovare Spalletti, Mourinho l'ostacolo. C'è già il prezzo

Calciomercato Napoli spunta l'ipotesi Florenzi. Il giocatore della Nazionale era un punto fermo della Roma del tecnico di Certaldo, un intoccabile. Lo dicono i numeri, visto che addirittura nelle prime giornate la fascia di capitano era finita proprio sul suo braccio. Sempre in campo, sempre titolare e praticamente sempre fino al fischio finale.

Florenzi-Napoli, stabilito il prezzo del cartellino

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il giocatore romano sarebbe tentato e non poco dal raggiungere Spalletti a Napoli. In mezzo, però, ci sarà da fare i conti con un altro allenatore portoghese, e che allenatore. Mourinho, che da qualche settimana è diventato il nuovo tecnico della Roma, si riserva ancora la possibilità di convincere Florenzi a restare, a sposare il suo progetto e a rilanciarsi a Roma, la sua città. Lato Roma, infatti, il club giallorosso non alzerebbe le barricate per blindare il terzino e favorirebbe la cessione «accontentandosi» di circa 9 milioni di euro come prezzo del cartellino.