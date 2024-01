Fiorentina pronta a scippare un obiettivo di mercato al Napoli

Mister Vincenzo Italiano ha chiesto alla Fiorentina un esterno subito, possibilmente anche all'inizio di questa settimana. Proprio per questo motivo, come raccontatovi ieri sera su queste colonne, la società gigliata ha accelerato le tempistiche per procurarsi un rinforzo immediato nel reparto avanzato. Oltre a Ruben Vargas dell'Augsburg, nazionale svizzero con origine dominicane, resta sempre viva anche la pista di mercato che porta a Cyril Ngonge.

I viola sono molto attivi su entrambi i giocatori e, per quanto riguarda l'attaccante dell'Hellas Verona, starebbero valutando un possibile rilancio. Servono oltre 10 milioni di euro per convincere i gialloblù a lasciare andare il classe 2000. A riportare la notizia è TMW.