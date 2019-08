Fiorentina, pazza idea Ribery: trattativa in corso, è svincolato

Fiorentina, clamorosa trattativa per Franck Ribery. Come rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb, il club di Rocco Commisso prepara il colpo di fine agosto ed è in piena trattativa con l'esterno tedesco. Svincolato di lusso dopo l'addio al Bayern Monaco, il 36enne chiede 4 milioni di euro. Si tratta sulle cifre, anche se in realtà - svela il portale - l'ostacolo reale è la commissione da corrispondere all'agente del calciatore. L'intenzione viola c'è, ma si cerca la quadratura del cerchio senza eccedere troppo.