Ferrara lascia DAZN per andare da Conte al Napoli? L'annuncio di Kiss Kiss Napoli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ciro Ferrara lascia DAZN per andare a fare il collaboratore di Antonio Conte al Napoli? Al momento non c’è correlazione tra le due cose. Ore caldissime per il nuovo allenatore del Napoli, è il momento della stretta finale, è il momento in cui capiremo chi potrà allenare la squadra azzurra: ci sono particolari sulle ultimissime novità relative al club”