Faraoni, l'agente: "Napoli? Invenzione fantasiosa! Finora non m'è stato mai chiesto, se Zanoli va via..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del difensore del Verona Marco Davide Faraoni, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Arrivo al Napoli? Non c’è mai stata una trattativa, non ne ho mai parlato col Napoli e non capisco perchè si parli di invenzioni fantasiose: si vede Faraoni al Napoli quando è il capitano del Verona, sta bene lì, ha comprato casa lì e vuole finirci la carriera. Non c’è niente di vero, se Zanoli rimane sarà il vice Di Lorenzo, se andrà via il vice non sarà Faraoni che fino ad ora non mi è stato mai chiesto”