Fabrizio Romano: "Tre squadre su Osimhen, la verità sul suo futuro ad oggi!"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, nell'appuntamento col suo consueto editoriale per CaughtOffside, ha parlato del futuro di Victor Osimhen:

"Victor Osimhen continua a dominare i titoli dei giornali, e non sorprende visto che sta facendo un ottimo lavoro con il Napoli, ma non sta succedendo davvero nulla di nuovo per ora riguardo il suo futuro. Sono mesi che si parla di PSG, Arsenal e Chelsea... sicuramente questi club sono interessati, non credo sia una novità. Sarà importante vedere chi farà passi concreti per ingaggiare Osimhen, ma al momento non siamo ancora a quel punto; ed è lo stesso dal lato del giocatore.

Osimhen per ora è concentrato sul Napoli dopo aver firmato un nuovo contratto all'inizio di questa stagione, anche se la sensazione è che probabilmente lascerebbe il club quest'estate, vediamo cosa succederà in prossimità di giugno/luglio".