Calciomercato Napoli - Rinnovo Kvaratskhelia, idee chiare per Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il presidente azzurro ribadisce la linea riguardante il rinnovo del georgiano che è una priorità per la società azzurra.



Il nuovo contratto di Kvara potrebbe avere al suo interno una clausola rescissoria in stile Osimhen.