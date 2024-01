Fabrizio Romano: "Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis prende tempo! La situazione"

Calciomercato SSC Napoli - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato sulla piattaforma Kick del mercato delle italiane e su Zielinski-Inter ha dichiarato a SOS Fanta:

"Capitolo allenatore Napoli? No, non si sa ancora e servirà pazienza: De Laurentiis prenderà tempo, non può più sbagliare. Ci vorrà pazienza per scegliere quello giusto, sarà come sempre De Laurentiis a decidere e si sta prendendo tempo perché non può sbagliare. Al Napoli oggi manca un dirigente come Giuntoli, credo sia cruciale colmare quest'assenza per poi scegliere insieme l'allenatore. Conte-Milan? Un nome freddo, in questo momento è un altro il nome caldo per la panchina rossonera ma è ancora molto presto".