Fabrizio Romano: "Gallardo-Napoli? Zero contatti, sarebbe bellissimo! Ecco cosa farebbero in caso di esonero di Garcia" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Fabrizio Romano ha parlato della panchina del Napoli? alla Bobo TV:

"Gallardo? Non è un nome mediatico, è vero. Tanti club hanno dubbi, perché non si fidano arrivando dal Sudamerica. Lui, prima di Xavi, era la seconda scelta al Barça: lui vuole quel livello là, non vuole andare in un club medio, che sbagli tre gare e ti mandan via. Vuole avere il tempo di lavorare e portare le sue idee.

Se Garcia viene esonerato? Sarebbe bellissimo Gallardo al Napoli, ma ad oggi zero contatti. Ma in quel caso lì, di esonero, non si andrebbe su una scommessa".