Fabrizio Romano: "Dragusin al Tottenham, il Napoli vira su Vitik dello Sparta Praga!"

Calciomercato Napoli, virata su Martin Vitik dello Sparta Praga! Annuncio di mercato dal giornalista Fabrizio Romano, secondo cui il club partenopeo starebbe puntando sul difensore centrale della Nazionale ceca, classe 2003 dello Sparta Praga.

Nonostante il Napoli abbia provato ad acquistare Dragusin, infatti, sembra che il Tottenham sia molto più vicino al difensore del Genoa e starebbe per concludere l'affare. Ecco perché il talento dello Sparta Praga Martin Vitik è tornato in auge per la difesa del Napoli.

In ogni caso, Fabrizio Romano precisa che la priorità del Napoli al momento resta Lazar Samardzic per il centrocampo.